Видеоблогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов
Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов, следует из информации на сайте ведомства.
20 июля Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование в отношении Хованского в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Как уточнил тогда адвокат Павел Чиков, суд также постановил снять с Хованского запрет определенных действий после вступления решения в силу.
Блогеру также изменили обвинение с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.2 УК РФ в связи с тем, что защите удалось доказать, что песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г., за исполнение которой Хованского и привлекли к ответственности, он исполнил не в 2018 г., как изначально считало следствие, а в 2012 г. С тех пор прошло больше 8 лет, а срок давности по статье – 6 лет, уточнил адвокат.
Хованского арестовали в июне 2021 г., больше полугода он находился в СИЗО, с июня по декабрь 2021 г. После ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.
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