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Видеоблогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Ведомости

Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов, следует из информации на сайте ведомства.

20 июля Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование в отношении Хованского в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Как уточнил тогда адвокат Павел Чиков, суд также постановил снять с Хованского запрет определенных действий после вступления решения в силу.

Блогеру также изменили обвинение с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.2 УК РФ в связи с тем, что защите удалось доказать, что песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г., за исполнение которой Хованского и привлекли к ответственности, он исполнил не в 2018 г., как изначально считало следствие, а в 2012 г. С тех пор прошло больше 8 лет, а срок давности по статье – 6 лет, уточнил адвокат.

Хованского арестовали в июне 2021 г., больше полугода он находился в СИЗО, с июня по декабрь 2021 г. После ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных