Медведев проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы в режиме онлайн. Видео с его голосованием опубликовано в Telegram-канале «Единой России».
«Удобно», — заметил политик. Медведев проголосовал с помощью планшета.
В России началось трехдневное голосование. Оно пройдет с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.
Кроме того, в России состоится электронное голосование. Принять участие в нем смогут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Президент России Владимир Путин также примет участие в муниципальных выборах в Москве, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса