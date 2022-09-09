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Медведев проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн

Ведомости

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы в режиме онлайн. Видео с его голосованием опубликовано в Telegram-канале «Единой России».

«Удобно», — заметил политик. Медведев проголосовал с помощью планшета.

В России началось трехдневное голосование. Оно пройдет с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Кроме того, в России состоится электронное голосование. Принять участие в нем смогут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

Президент России Владимир Путин также примет участие в муниципальных выборах в Москве, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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