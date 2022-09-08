Газета
Политика

Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Президент] обязательно  примет участие в голосовании. Сообщим как», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент голосовать на муниципальных выборах очно или посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Муниципальные выборы в Москве пройдут c 9 по 11 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов в 125 районах города из 146, всего замещается 1417 мандатов. Зарегистрировано на выборы было 6084 кандидата, отказано в регистрации 461 кандидату. В выборах участвуют кандидаты от 11 партий и двух движений, а также самовыдвиженцы.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга («Инсомар») Виктор Потуремский ранее сообщил, что явка на муниципальных выборах в Москве может составить 28-32% благодаря ДЭГу. Это в два раза выше, чем явка на выборах такого же уровня в 2017 г., – тогда она составила 14,82%.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин заявил о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных