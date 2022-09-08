Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве
Президент России Владимир Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«[Президент] обязательно примет участие в голосовании. Сообщим как», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент голосовать на муниципальных выборах очно или посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Муниципальные выборы в Москве пройдут c 9 по 11 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов в 125 районах города из 146, всего замещается 1417 мандатов. Зарегистрировано на выборы было 6084 кандидата, отказано в регистрации 461 кандидату. В выборах участвуют кандидаты от 11 партий и двух движений, а также самовыдвиженцы.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга («Инсомар») Виктор Потуремский ранее сообщил, что явка на муниципальных выборах в Москве может составить 28-32% благодаря ДЭГу. Это в два раза выше, чем явка на выборах такого же уровня в 2017 г., – тогда она составила 14,82%.
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