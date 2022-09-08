Путин примет участие в муниципальных выборах в Москве

Муниципальные выборы в Москве пройдут c 9 по 11 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов в 125 районах города из 146, всего замещается 1417 мандатов. Зарегистрировано на выборы было 6084 кандидата, отказано в регистрации 461 кандидату. В выборах участвуют кандидаты от 11 партий и двух движений, а также самовыдвиженцы.