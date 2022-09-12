В Москве запустили сервис дистанционной выдачи рецептов для онкобольных

Закон о телемедицине был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 г., вступил в силу с 1 января 2018 г. Согласно документу, получать квалифицированную медпомощь могут все россияне вне зависимости от их места жительства. Закон предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая должна связать базы всех медучреждений. Кроме того, ведение медицинских карт и выдача рецептов должны происходить в электронном формате.