В Москве запустили сервис дистанционной выдачи рецептов для онкобольных
В Москве заработал телемедицинский сервис, который позволит пациентам с онкозаболеваниями продлевать электронные рецепты дистанционно. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Отмечается, что сервис уже внедрен в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Ранее пациенты должны были прийти в больницу лично, чтобы получить новый рецепт на лекарственные препараты.
«Теперь специалисты этих центров могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Для этого врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление», — рассказала Ракова.
Она добавила, что новая услуга поможет снизить нагрузку на врачей. Кроме того, по словам Раковой, теперь пациентам не нужно лично присутствовать на онкоконсилиуме. Узнать о врачебном решении и получить заключение можно дистанционно.
Закон о телемедицине был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 г., вступил в силу с 1 января 2018 г. Согласно документу, получать квалифицированную медпомощь могут все россияне вне зависимости от их места жительства. Закон предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая должна связать базы всех медучреждений. Кроме того, ведение медицинских карт и выдача рецептов должны происходить в электронном формате.
Активное развитие телемедицина получила в период пандемии COVID-19. Сервисы позволяли консультировать пациентов дистанционно и помогли справиться с возросшей нагрузкой на больницы.
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