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Общество

В Москве запустили сервис дистанционной выдачи рецептов для онкобольных

Ведомости

В Москве заработал телемедицинский сервис, который позволит пациентам с онкозаболеваниями продлевать электронные рецепты дистанционно. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. 

Отмечается, что сервис уже внедрен в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Ранее пациенты должны были прийти в больницу лично, чтобы получить новый рецепт на лекарственные препараты. 

«Теперь специалисты этих центров могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Для этого врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление», — рассказала Ракова. 

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Она добавила, что новая услуга поможет снизить нагрузку на врачей. Кроме того, по словам Раковой, теперь пациентам не нужно лично присутствовать на онкоконсилиуме. Узнать о врачебном решении и получить заключение можно дистанционно. 

Закон о телемедицине был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 г., вступил в силу с 1 января 2018 г. Согласно документу, получать квалифицированную медпомощь могут все россияне вне зависимости от их места жительства. Закон предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая должна связать базы всех медучреждений. Кроме того, ведение медицинских карт и выдача рецептов должны происходить в электронном формате. 

Активное развитие телемедицина получила в период пандемии COVID-19. Сервисы позволяли консультировать пациентов дистанционно и помогли справиться с возросшей нагрузкой на больницы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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