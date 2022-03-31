«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками оборудования для онкобольных

За последний месяц несколько крупных иностранных фармкомпаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.