Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками оборудования для онкобольных

Ведомости

Немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки оборудования для клеточной терапии больных раком крови и трансплантации костного мозга в Россию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора официального дистрибутора компании «Биокоммерц» Ивана Чистова.

По данным «Коммерсанта», по технологиям Miltenyi Biotec проводит терапию CAR-T-клетками для лечения рака крови у детей Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Центр проводит такую терапию с 2018 г. в экспериментальном формате: ее назначают пациентам, когда все другие возможности исчерпаны. К августу 2021 г. центр Рогачева провел терапию более 60 пациентам, и у 90% из них наступила ремиссия.

Источник издания, близкий к НМИЦ, подтвердил, что немецкая компания приостановила поставки. Имеющегося у центра материала хватит на лечение трех-четырех пациентов. По его словам, центр Рогачева будет следить за ситуацией.

НМИЦ онкологии имени Петрова совместно с Институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и ПСПбГМУ имени Павлова также использует CAR-T-технологию Miltenyi Biotec для лечения взрослых. В центре Петрова заявили, что проект временно приостановили из-за логистических проблем с поставкой оборудования, но продолжают разрабатывать такую технологию с Институтом молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Центр планирует получить дополнительное финансирование из бюджета, чтобы завершить исследование.

Ранее по теме: Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств

По словам Чистова, Miltenyi Biotec поставляла в Россию оборудование для трансплантации костного мозга. Медицинский эксперт семьи Тиньковых Андрей Абросимов добавил, что компания поставляла в РФ реагенты для «очистки» трансплантата, получения отдельных клеточных линий и клеточных продуктов. Он отметил, что поиск замены Miltenyi Biotec будет долгим. Замдиректора НМИЦ гематологии Татьяна Гапонова заявила, что оборудование компании не уникально и ему можно найти замену.

За последний месяц несколько крупных иностранных фармкомпаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.

Ранее по теме: Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20–70%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных