«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками оборудования для онкобольных
Немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки оборудования для клеточной терапии больных раком крови и трансплантации костного мозга в Россию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора официального дистрибутора компании «Биокоммерц» Ивана Чистова.
По данным «Коммерсанта», по технологиям Miltenyi Biotec проводит терапию CAR-T-клетками для лечения рака крови у детей Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Центр проводит такую терапию с 2018 г. в экспериментальном формате: ее назначают пациентам, когда все другие возможности исчерпаны. К августу 2021 г. центр Рогачева провел терапию более 60 пациентам, и у 90% из них наступила ремиссия.
Источник издания, близкий к НМИЦ, подтвердил, что немецкая компания приостановила поставки. Имеющегося у центра материала хватит на лечение трех-четырех пациентов. По его словам, центр Рогачева будет следить за ситуацией.
НМИЦ онкологии имени Петрова совместно с Институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и ПСПбГМУ имени Павлова также использует CAR-T-технологию Miltenyi Biotec для лечения взрослых. В центре Петрова заявили, что проект временно приостановили из-за логистических проблем с поставкой оборудования, но продолжают разрабатывать такую технологию с Институтом молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Центр планирует получить дополнительное финансирование из бюджета, чтобы завершить исследование.
По словам Чистова, Miltenyi Biotec поставляла в Россию оборудование для трансплантации костного мозга. Медицинский эксперт семьи Тиньковых Андрей Абросимов добавил, что компания поставляла в РФ реагенты для «очистки» трансплантата, получения отдельных клеточных линий и клеточных продуктов. Он отметил, что поиск замены Miltenyi Biotec будет долгим. Замдиректора НМИЦ гематологии Татьяна Гапонова заявила, что оборудование компании не уникально и ему можно найти замену.
За последний месяц несколько крупных иностранных фармкомпаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.