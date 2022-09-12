В России выявили более 46 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявлено 46 488 новых случаев заражения коронавирусом против 52 829 накануне, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.
По данным на 11:45 мск 12 сентября, 1848 человек были госпитализированы, выздоровели 35 660 заболевших, умер 81 человек. Всего с начала пандемии выявили 20,11 млн случаев заражения, 385 429 человек умерли.
В Москве за сутки выявили 5133 новых случая заболевания, 28 человек умерли, 239 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболел 3471 человек, погибли 11, госпитализированы – 83. В Московской области заболели 1063 человека, были госпитализированы 125, умерли 6 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Самарской области, где заболели 1715 человек, Свердловской (1525) и Воронежской областях (1489).
Ранее, 10 сентября, в России впервые с марта было выявлено более 53 000 случаев заражения COVID-19. В начале осени министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. По его словам, такая ситуация типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.
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