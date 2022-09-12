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В России выявили более 46 000 случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за последние сутки выявлено 46 488 новых случаев заражения коронавирусом против 52 829 накануне, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.

По данным на 11:45 мск 12 сентября, 1848 человек были госпитализированы, выздоровели 35 660 заболевших, умер 81 человек. Всего с начала пандемии выявили 20,11 млн случаев заражения, 385 429 человек умерли.

В Москве за сутки выявили 5133 новых случая заболевания, 28 человек умерли, 239 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболел 3471 человек, погибли 11, госпитализированы – 83. В Московской области заболели 1063 человека, были госпитализированы 125, умерли 6 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Самарской области, где заболели 1715 человек, Свердловской (1525) и Воронежской областях (1489).

Ранее, 10 сентября, в России впервые с марта было выявлено более 53 000 случаев заражения COVID-19. В начале осени министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. По его словам, такая ситуация типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается.

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.

Ранее по теме: В ВОЗ сообщили о сокращении смертности от ковида, но он еще может мутировать

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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