В России выявили более 46 000 случаев COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 5133 новых случая заболевания, 28 человек умерли, 239 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболел 3471 человек, погибли 11, госпитализированы – 83. В Московской области заболели 1063 человека, были госпитализированы 125, умерли 6 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Самарской области, где заболели 1715 человек, Свердловской (1525) и Воронежской областях (1489).