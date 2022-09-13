«Коммерсантъ» сообщил об усилении надзора за расселением аварийного жилья

Также Краснов поручил следить за сроками расселения, которые устанавливают местные власти. «Неразумные» инициативы и отставание от графиков должны «решительно пресекаться». Более того, в случае неисполнения своих обязанностей чиновникам грозят проверки и заведение уголовных дел о халатности, указал генпрокурор.