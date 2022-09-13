Газета
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об усилении надзора за расселением аварийного жилья

Ведомости

Генпрокурор Игорь Краснов поручил своим подчиненным активизировать расселение аварийного жилья и усилить надзор за данным процессом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на указание Краснова по итогам недавней коллегии надзорного ведомства.

Согласно документу, обратить внимание на состояние жилья в стране должны все прокурорские работники — от заместителей генпрокурора до представителей военных прокуратур. Как пишет «Коммерсантъ», подчиненных обязали проверять соответствие региональных законов федеральным, чтобы исключить «коррупциогенные факторы».

Кроме того, работники прокуратуры должны будут контролировать реализацию программ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и местных проектов.

Ранее по теме: В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

Также Краснов поручил следить за сроками расселения, которые устанавливают местные власти. «Неразумные» инициативы и отставание от графиков должны «решительно пресекаться». Более того, в случае неисполнения своих обязанностей чиновникам грозят проверки и заведение уголовных дел о халатности, указал генпрокурор.

В то же время Краснов распорядился устранить административные барьеры, которые мешают застройщикам новых домов для переселения жильцов аварийных объектов. Согласно предписанию генпрокурора, надзор в случае необходимости будет помогать бизнесменам в получении разрешений на строительство.

В сентябре 2021 г. президент России Владимир Путин назвал расселение аварийного жилья серьезной проблемой для Центральной России. Он также призвал ускорить темпы расселения таких домов. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство запускает новую программу расселения ветхого жилья. На инициативу выделили 22,5 млрд руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных