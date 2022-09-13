«Коммерсантъ» сообщил об усилении надзора за расселением аварийного жилья
Генпрокурор Игорь Краснов поручил своим подчиненным активизировать расселение аварийного жилья и усилить надзор за данным процессом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на указание Краснова по итогам недавней коллегии надзорного ведомства.
Согласно документу, обратить внимание на состояние жилья в стране должны все прокурорские работники — от заместителей генпрокурора до представителей военных прокуратур. Как пишет «Коммерсантъ», подчиненных обязали проверять соответствие региональных законов федеральным, чтобы исключить «коррупциогенные факторы».
Кроме того, работники прокуратуры должны будут контролировать реализацию программ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и местных проектов.
Также Краснов поручил следить за сроками расселения, которые устанавливают местные власти. «Неразумные» инициативы и отставание от графиков должны «решительно пресекаться». Более того, в случае неисполнения своих обязанностей чиновникам грозят проверки и заведение уголовных дел о халатности, указал генпрокурор.
В то же время Краснов распорядился устранить административные барьеры, которые мешают застройщикам новых домов для переселения жильцов аварийных объектов. Согласно предписанию генпрокурора, надзор в случае необходимости будет помогать бизнесменам в получении разрешений на строительство.
В сентябре 2021 г. президент России Владимир Путин назвал расселение аварийного жилья серьезной проблемой для Центральной России. Он также призвал ускорить темпы расселения таких домов. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство запускает новую программу расселения ветхого жилья. На инициативу выделили 22,5 млрд руб.
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