В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

«В 2022 г. господдержку в размере 22,5 млрд руб. получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург», – заявил Мишустин, добавив, что по программе получится улучшить жизнь более 26 500 человек и обновить старый фонд общей площадью 500 000 кв. м.