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В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

Ведомости

Правительство России собирается запустить новую программу по расселению аварийного жилья, на которую будет выделено 22,5 млрд руб., сообщает пресс-служба на сайте правительства со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.  

«В 2022 г. господдержку в размере 22,5 млрд руб. получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург», – заявил Мишустин, добавив, что по программе получится улучшить жизнь более 26 500 человек и обновить старый фонд общей площадью 500 000 кв. м.

В декабре правительство планирует утвердить правила, которые в 2023 г. позволят присоединиться к программе регионам, завершившим текущую программу по расселению аварийного жилья до конца этого года.

Всего за 2022–2023 гг. в рамках новой программы регионам будет направлено 45 млрд руб. Такие инвестиции призваны помочь переселить порядка 50 000 человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60%. Более конкретные цифры будут определяться в зависимости от обеспеченности региона.

Накануне правительство России также приняло решение направить дополнительные средства в размере 95,9 млрд руб. на реконструкцию и строительство инфраструктуры в 2022–2024 гг. Такое решение было принято в связи с подорожанием стройматериалов. Общий объем средств, которые были направлены на финансирование инфраструктурных объектов, в этом году составит 154,8 млрд руб. Из них 53,7 млрд руб. – на федеральные объекты, 101,1 млрд руб. — на региональные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных