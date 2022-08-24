В России запустят новую программу расселения аварийного жилья
Правительство России собирается запустить новую программу по расселению аварийного жилья, на которую будет выделено 22,5 млрд руб., сообщает пресс-служба на сайте правительства со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«В 2022 г. господдержку в размере 22,5 млрд руб. получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург», – заявил Мишустин, добавив, что по программе получится улучшить жизнь более 26 500 человек и обновить старый фонд общей площадью 500 000 кв. м.
В декабре правительство планирует утвердить правила, которые в 2023 г. позволят присоединиться к программе регионам, завершившим текущую программу по расселению аварийного жилья до конца этого года.
Всего за 2022–2023 гг. в рамках новой программы регионам будет направлено 45 млрд руб. Такие инвестиции призваны помочь переселить порядка 50 000 человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60%. Более конкретные цифры будут определяться в зависимости от обеспеченности региона.
Накануне правительство России также приняло решение направить дополнительные средства в размере 95,9 млрд руб. на реконструкцию и строительство инфраструктуры в 2022–2024 гг. Такое решение было принято в связи с подорожанием стройматериалов. Общий объем средств, которые были направлены на финансирование инфраструктурных объектов, в этом году составит 154,8 млрд руб. Из них 53,7 млрд руб. – на федеральные объекты, 101,1 млрд руб. — на региональные.
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