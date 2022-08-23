Правительство направит еще 95,9 млрд рублей на строительство инфраструктуры
Правительство РФ направит дополнительные средства в размере 95,9 млрд руб. на реконструкцию и строительство инфраструктуры в 2022–2024 гг. из-за подорожания стройматериалов, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«На выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и проведению работ по сохранению объектов культурного наследия будет направлено дополнительно почти 100 млрд руб.», — заявили в Минстрое.
Общий объем средств, которые были направлены на финансирование инфраструктурных объектов, в этом году составит 154,8 млрд руб. Из них 53,7 млрд руб. — на федеральные объекты, 101,1 млрд руб. — на региональные.
10 августа правительство приняло решение увеличить темпы привлечения средств из ФНБ на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Планируется до конца 2023 г. выделить 150 млрд руб. на эти цели. Из них 37 млрд руб. будет выделено до конца 2022 г., оставшиеся 113 млрд руб. будут выделены на протяжении 2023 г. Изначально предполагалось выделение такого объема средств до 2025 г.
17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства обозначил одной из тем выделение 100 млрд руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда объектов. Такое финансирование призвано способствовать реализации инфраструктурных и дорожных проектов по всей России, включая строительство культурных, медицинских и образовательных учреждений.
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