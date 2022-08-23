Правительство направит еще 95,9 млрд рублей на строительство инфраструктуры

10 августа правительство приняло решение увеличить темпы привлечения средств из ФНБ на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Планируется до конца 2023 г. выделить 150 млрд руб. на эти цели. Из них 37 млрд руб. будет выделено до конца 2022 г., оставшиеся 113 млрд руб. будут выделены на протяжении 2023 г. Изначально предполагалось выделение такого объема средств до 2025 г.