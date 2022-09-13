Ростуризм: турпоток из России в Европу снизится в 15 раз по сравнению с 2019 годом
Число российских туристов, посетивших Европу, составит по итогам года порядка 1 млн человек, что в 15 раз меньше результатов 2019 г. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «РИА Новости».
«Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка 1 миллиона, то есть падение практически в 15 раз», – сказала она.
По оценке главы Ростуризма, решение некоторых стран ЕС закрыть въезд россиянам скажется не на таком большом числе граждан, поскольку с начала пандемии падение турпотока из России в Европу и так снизилось на 95%. При этом экономики европейских стран получали миллиарды долларов от российских туристов, добавила она.
Ранее сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на данный момент девять европейских стран больше не принимают от российских туристов документы на получение виз. Это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом продолжают прием документов Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.
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