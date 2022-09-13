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Общество

Обвиняемые в убийстве бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет

Ведомости

Московский городской суд приговорил трех исполнителей заказного убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича в Москве в 2009 г. к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима. 

«Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву — на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву — на срок 18 лет <...> с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказано в решении судьи (цит. по «РИА Новости»). Изначально обвинение запрашивало для подсудимых от 24 лет до пожизненного срока. 

По версии Следственного комитета, в 2009 г. Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. На автомобиле Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой находился Белхороев, около Новодевичьего монастыря им удалось догнать Mercedes-Benz S500, на котором передвигался бизнесмен. Когда машины остановились на светофоре, Костоев открыл огонь. С места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм. Калманович погиб на месте, его водитель Петр Туманов выжил.

Фигуранты дела были задержаны только в июне 2019 г., до этого дело оставалось нераскрытым. Как установил суд, убийство Калмановича было заказным, мотивы преступления не уточняются. Все трое уже были судимы, в том числе и по ст. 162 УК РФ («Разбой»), по которой максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до 15 лет.

Калманович занимался торговым и строительным бизнесом. В частности, он занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, а в 1994 г. стал его гендиректором. Бизнесмен также спонсировал московскую и санкт-петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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