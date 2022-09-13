Обвиняемые в убийстве бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет

Фигуранты дела были задержаны только в июне 2019 г., до этого дело оставалось нераскрытым. Как установил суд, убийство Калмановича было заказным, мотивы преступления не уточняются. Все трое уже были судимы, в том числе и по ст. 162 УК РФ («Разбой»), по которой максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до 15 лет.