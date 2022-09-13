Обвиняемые в убийстве бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет
Московский городской суд приговорил трех исполнителей заказного убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича в Москве в 2009 г. к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима.
«Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву — на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву — на срок 18 лет <...> с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказано в решении судьи (цит. по «РИА Новости»). Изначально обвинение запрашивало для подсудимых от 24 лет до пожизненного срока.
По версии Следственного комитета, в 2009 г. Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. На автомобиле Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой находился Белхороев, около Новодевичьего монастыря им удалось догнать Mercedes-Benz S500, на котором передвигался бизнесмен. Когда машины остановились на светофоре, Костоев открыл огонь. С места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм. Калманович погиб на месте, его водитель Петр Туманов выжил.
Фигуранты дела были задержаны только в июне 2019 г., до этого дело оставалось нераскрытым. Как установил суд, убийство Калмановича было заказным, мотивы преступления не уточняются. Все трое уже были судимы, в том числе и по ст. 162 УК РФ («Разбой»), по которой максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до 15 лет.
Калманович занимался торговым и строительным бизнесом. В частности, он занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, а в 1994 г. стал его гендиректором. Бизнесмен также спонсировал московскую и санкт-петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».
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