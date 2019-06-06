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Следователь сообщил о задержании организатора убийства бизнесмена Калмановича

Ведомости
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Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы сообщил следователь, передает «Интерфакс». Его имя он не уточнил.

Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича. Ведомство ходатайствовало об их аресте. Суд продлил срок задержания одного из подозреваемых, сообщил ТАСС.

Калманович был убит в ноябре 2009 г. у Новодевичьего монастыря в Москве. Неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes S500, в котором он находился. При нападении также получил ранее его водитель.

Калманович занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, в 1994 г. стал его гендиректором. Бизнесмен спонсировал московскую и санкт-петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».

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Политика
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Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Ведомости
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Председатель КНР Си Цзиньпинь получил степень почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, передает «Интерфакс».

В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. После мероприятия лидеры России и Китая продолжат общение тет-а-тет в ходе неформального ужина.

В ходе визита в Пекин в апреле Путин также получил диплом почетного доктора университета Цинхуа.

Си Цзиньпин приехал в Россию 5 июня. Он встретился с Путиным и членами российского правительства. 6–7 июня председатель КНР принимает участие в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме.

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Политика
Новости

Мединский похвалил создателей сериала «Чернобыль»

Ведомости
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Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

«Мы думали, что будет хуже», – сказал он, отметив, что «красной клюквы» в сериале нет. Мединский добавил, что пока посмотрел три первые серии сериала.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Мединский рассказал, что смотрел этот сериал вместе с отцом, который участвовал в ликвидации аварии. По словам его отца, «Чернобыль» был снят достаточно близко к правде. При этом министр отметил, что там были и «откровенные передергивания», например про отсутствие дозиметров на атомной станции.

Мединский добавил, что у Министерства культуры в работе есть несколько проектов, связанных с аварией в Чернобыле, в том числе полнометражный фильм и сериал. Их производство началось до выхода американского сериала.

Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он состоит из пяти серий, первая вышла в начале мая.

Бизнес
Новости

Председатель совета директоров «Газпрома» опроверг слухи об отставке Миллера

Ведомости
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Слухи об отставке Алексея Миллера с поста предправления «Газпрома» не имеют под собой никаких оснований, заявил председатель совета директоров монополии Виктор Зубков в интервью телеканалу «Дождь» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Он добавил, что в России нет топ-менеджера сопоставимого уровня, который мог бы справиться с такой компанией, как «Газпром».

Зубков подчеркнул, что не понимает, зачем эта информация «была выпущена и кто как бы "владелец" этой информации». «Внутри компании спокойная рабочая обстановка. И мы все поражены, что такая вышла вдруг «новость», – сказал Зубков. Он добавил, что никто в компании, включая председателя правления, членов правления и совета директоров, не принимал участия «в этой, извините, "новости".

Информация о том, что Миллер созвал руководство «Газпрома» в Москву для того, чтобы сообщить им об отставке, появилась в анонимных Telegram-каналах 3 июня. В тот день «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. На момент открытия торгов на Московской бирже стоимость компании составляла чуть более 5 трлн руб. Но уже к 11.32 мск «Газпром» подорожал на 4% до 5,234 трлн руб. и обошел Сбербанк. Позже стало известно, что правление «Газпрома», намеченное на 4 июня, посвящено рутинному вопросу – подведению итогов зимы.

Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов решили, что это реакция на обещание компании изменить дивидендную политику. Три трейдера крупных компаний связали же ралли 3 июня со слухами об отставке Миллера. «Слухи о возможной отставке предправления «Газпрома», на мой взгляд, могли стать катализатором роста. Да, сегодня обсуждалось это», – подтвердил руководитель люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Путин прокомментировал высказывание испанского министра о России

Ведомости
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Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств прокомментировал высказывание испанского и. о. министра иностранных дел Жозепа Борреля, который назвал Россию врагом. Путин посоветовал Боррелю «заняться делом».

«Ваш министр, наверное, чувствует себя не министром, а политическим деятелем. Он недавно министром работает? Ничего, пройдут годы, и он будет делать более взвешенные заявления», – сказал российский президент.

В мае Боррель в интервью испанскому изданию El Periodico сказал, что «старый враг, Россия, снова дает о себе знать». После этого МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама и выразил ему «недоумение и сожаление» в связи с этими словами.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Россия и Мальдивы планируют увеличить срок действия безвизового режима

Ведомости
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Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу российскому Министерству иностранных дел по достижении договоренностей с Мальдивами предлагается подписать соглашение о взаимной отмене виз от имени правительства.

Соглашение, которое обсуждают представители двух стран, предполагает, что российские граждане смогут прилетать на Мальдивы по заграничному паспорту, если у них нет намерений осуществлять в этой стране трудовую деятельность, учиться или проживать. Максимальный срок безвизового пребывания составит 90 дней. Аналогичные нормы будут действовать и в отношении граждан Мальдив, если соглашение будет принято.

Сейчас российские туристы могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. В случае если гражданин планирует пробыть в стране более 30 дней, он должен заранее оформить временную визу.

По данным на 2019 г., в список безвизовых стран для россиян входят более 80 стран, в том числе свыше 20 стран в Азии, включая Филиппины, Таиланд, Малайзию, Индонезию и Вьетнам.

Лучшие отели на Мальдивах

Бизнес
Новости

РФПИ заключил соглашение о партнерстве с China Energy Engineering Corporation

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о стратегическом партнерстве с крупной китайской компанией China Energy Engineering Corporation (CEEC). Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Первым проектом для сотрудничества станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской области. В дальнейшем разработка проектов будет вестись как в России, так и странах СНГ.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерство с компанией CEEC позволит осуществить строительство современной энергетической инфраструктуры и укрепить связи с Китаем. Президент CEEC Дун Бинь в свою очередь заявил, что успешное выполнение масштабных проектов в России возможно благодаря мощным финансовым ресурсам его компании.

«Мы с большим удовольствием начинаем стратегическое партнерство с РФПИ и верим, что объединяем усилия во имя будущих успехов. Важно дорожить каждым шагом, чтобы добиться взаимовыгодных результатов», – подчеркнул он.

CEEC присутствует в различных сегментах электроэнергетики и имеет обширный опыт в строительстве инфраструктуры – дорог, мостов и аэропортов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Министр иностранных дел Венгрии предложил пересмотреть санкции против России

Ведомости
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Сейчас пришло время для того, чтобы провести анализ целесообразности сохранения санкций против России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

Санкции должны были нанести ущерб российской экономике и создать условия для реализации минских договоренностей, сказал министр. По его словам, ни того, ни другого не произошло. «Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет», – сказал Сийярто.

Венгрия не хочет «страдать от конфронтации между Западом и Востоком» и продвигает взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права. Она всегда выступала за глубокий и полноценный анализ последствий санкций, добавил министр.

В 2014 г., после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины, страны Евросоюза, США и другие государства ввели персональные и секторальные санкции против России. В ответ Москва запретила импортировать некоторые продукты из этих стран.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» и Shell создают совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО

Ведомости
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«Газпром нефть» и Shell договорились о создании на базе «Меретояханефтегаз» совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках сделки британо-нидерландская компания выкупит у «Газпром нефти» 50%-ную долю в уставном капитале предприятия. Соответствующие документы стороны подписали на Петербургском экономическом форуме.

«Меретояханефтегаз» владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр «Меретояханефтегаза», составляют около 1,1 млрд т нефти.

Закрыть сделку стороны планируют в конце 2019 г. – начале 2020 г. после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных условий. В соответствии с акционерным соглашением управление компанией будет осуществляться партнерами на паритетных началах.

В дальнейшем «Газпром нефть» и Shell изучат новые возможности для реализации совместных проектов, в том числе за пределами России, заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Это не первый совместный проект «Газпром нефти» и Shell. У них уже есть СП «Салым петролеум девелопмент», которым партнеры также владеют на паритетных началах. Оно с 2003 г. занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО с совокупными запасами 168 млн т, говорится на сайте компании.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор: ФСБ и «Яндекс» решили вопрос с передачей ключей шифрования

Ведомости
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«Яндекс» и ФСБ нашли «приемлемое решение» по передаче ключей шифрования. Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

По его словам, в Роскомнадзор не поступало из ФСБ никаких требований. Это является «примером эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ», отметил он. «Яндекс» заявил, что не будет предоставлять ключи шифрования, но, «очевидно, в ходе диалога они [с ФСБ] нашли приемлемое решение», указал Жаров.

4 июня РБК со ссылкой на источники написал, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил ключи, хотя на это отводится не более 10 дней, отмечали собеседники издания.

«Яндекс» в тот же день прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. «Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», – констатировал «Яндекс». ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления. «Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», – сказал он.

Политика
Новости

Путин допустил вмешательство неподконтрольных власти российских интернет-ресурсов в выборы в США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отверг обвинения во вмешательстве России во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. «Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь самих США нет и не было никогда», – заявил он на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. При этом Путин допустил, что на выборы в США пытались повлиять неподконтрольные российским властям интернет-ресурсы.

Путин предложил США и другим странам установить единые правила использования подобных ресурсов: «Мы много раз предлагали в последние месяцы президентства господина Обамы выработать правила и закрепить их в каких-то межправительственных соглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов». По его словам, администрация Обамы в последние месяцы его президентства согласилась на выработку таких правил, но сделать ничего не успела. Аналогичные предложения были направлены и в администрацию Трампа, но дело снова застопорилось, отметил президент.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. После публикации доклада Мюллера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Мордашов допустил объединение «Ленты» и «Утконоса»

Ведомости
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«Севергрупп» может объединить ритейлера «Лента» и онлайн-гипермаркет «Утконос», сказал владелец группы компаний Алексей Мордашов в интервью Bloomberg TV.

Пока объединение не планируется. «Севергрупп» сначала необходимо изучить, как использовать синергию «Ленты» с «Утконосом», отмечает Мордашов. Необходимо соблюсти интересы миноритариев и сохранить публичный статус ритейлера, подчеркивает он.

При этом, по словам Мордашова, стратегически когда-нибудь в будущем имеет смысл объединить эти компании, чтобы избежать конфликта интересов.

«Севергрупп» 4 июня завершила скупку бумаг у миноритариев «Ленты». Ее доля в ритейлере достигла 78,73%. Представители «Севергрупп» и сам Мордашов ранее несколько раз заявляли, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Ленты».

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