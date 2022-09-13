Пережившую покушение ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию
Ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, на которую накануне совершили покушение, отправят на лечение в Россию, сообщили в пророссийской администрации Херсонской области.
«Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию», – заявил глава местного минздрава Вадим Ильмиев.
Как отмечало накануне «РИА Новости», в подъезде дома, где жила Томилина, взорвали самодельное устройство. Сама она получила легкие ранения, однако ее охранник погиб.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР.
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