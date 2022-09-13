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Пережившую покушение ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию

Ведомости

Ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, на которую накануне совершили покушение, отправят на лечение в Россию, сообщили в пророссийской администрации Херсонской области.

«Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию», – заявил глава местного минздрава Вадим Ильмиев.

Как отмечало накануне «РИА Новости», в подъезде дома, где жила Томилина, взорвали самодельное устройство. Сама она получила легкие ранения, однако ее охранник погиб. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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