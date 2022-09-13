Пережившую покушение ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР.