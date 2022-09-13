Суд продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу до 11 декабря
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу, который обвиняется в превышении должностных полномочий, до 11 декабря 2022 г., об этом сообщил ТАСС.
Гурович был арестован 13 июля. По версии следствия, в 2020 г. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области было выделено более 969 млн руб., Гурович должен был контролировать расходование бюджетных средств. Когда госпиталь был построен, оказалось, что его возвели без учета климатических условий региона, в результате его пришлось демонтировать уже в октябре. Тогда причиной была названа невостребованность учреждения из-за снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Следствие посчитало, что ущерб бюджету Мурманской области от действий Гуровича составил 323 млн руб.
Позже Гурович обжаловал арест, однако суд оставил решение без изменений. Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.
Гурович занимал пост замглавы МЧС с 2018 г. и курировал тыловые вопросы. Его отправили в отставку 25 мая указом президента России Владимира Путина, который в тот же день на расширенной коллегии ведомства представил коллективу нового министра – генерал-лейтенанта Александра Куренкова. Одной из задач, которая перед ним была поставлена, являлась зачистка ведомства.
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