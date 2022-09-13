Суд продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу до 11 декабря

Гурович был арестован 13 июля. По версии следствия, в 2020 г. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области было выделено более 969 млн руб., Гурович должен был контролировать расходование бюджетных средств. Когда госпиталь был построен, оказалось, что его возвели без учета климатических условий региона, в результате его пришлось демонтировать уже в октябре. Тогда причиной была названа невостребованность учреждения из-за снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Следствие посчитало, что ущерб бюджету Мурманской области от действий Гуровича составил 323 млн руб.