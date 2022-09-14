Росавиация продлила режим ограничения полетов до 22 сентября
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 22 сентября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— сказано в сообщении.
В ведомстве также рекомендовали российским авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 16 сентября.
11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. В те города, где приостановлено авиасообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, некоторые авиакомпании, в частности «Аэрофлот», запустили программу «комбинированной перевозки» пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу, которая позволяет оформить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края.
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