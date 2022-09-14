Росавиация продлила режим ограничения полетов до 22 сентября

11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. В те города, где приостановлено авиасообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, некоторые авиакомпании, в частности «Аэрофлот», запустили программу «комбинированной перевозки» пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу, которая позволяет оформить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края.