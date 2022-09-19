В Лондоне завершилось прощание с Елизаветой II
Начавшаяся 14 сентября церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце закончилась, передает телеканал Sky News.
После траурная процессия направится на панихиду в Вестминстерское аббатство, которую посетят около 2000 человек, после которой гроб королевы будет доставлен в Виндзорский замок, где ее похоронят.
Национальный траур по Елизавете II продлится с 9 по 19 сентября включительно. От британского бизнеса не потребовалось отменить развлекательные и иные мероприятия, однако многие компании, музеи и театры приняли решение изменить график работы в связи со смертью монарха.
Показывать похороны королевы будут минимум в 150 кинотеатрах по всей стране, сообщили ранее в ассоциации кинопроката Великобритании. Сеансы будут бесплатными, но зарегистрироваться на них нужно было заранее. Также у посетителей не будет возможности приобрести попкорн и прочую еду при входе в кинозал.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
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