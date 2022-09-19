В Лондоне завершилось прощание с Елизаветой II

Показывать похороны королевы будут минимум в 150 кинотеатрах по всей стране, сообщили ранее в ассоциации кинопроката Великобритании. Сеансы будут бесплатными, но зарегистрироваться на них нужно было заранее. Также у посетителей не будет возможности приобрести попкорн и прочую еду при входе в кинозал.