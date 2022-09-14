Британские кинотеатры будут транслировать церемонию похорон Елизаветы II
Жители Великобритании 19 сентября смогут увидеть церемонию похорон монарха в кинотеатрах страны, сообщил телеканал Sky News. Хотя в объявленный выходным день похорон большинство залов будут закрыты, кинотеатры Arc, Curzon и часть других будут работать, но отменят обычные сеансы.
Сеансы будут бесплатными, но зарегистрироваться на них нужно будет заранее. Также у посетителей не будет возможности приобрести попкорн и прочую еду при входе в кинозал.
Показывать похороны королевы будут минимум в 150 кинотеатрах по всей стране, сообщила газета The Independent со ссылкой на слова главы ассоциации кинопроката Великобритании Фила Клаппа. Сеть Vue также будет вести показы траурной процессии, которая в среду днем отправится из Букингемского дворца в Виндзорский замок, где гроб с телом королевы будет выставлен для прощания с монархом на четыре с половиной дня.
Национальный траур по Елизавете II продлится с 9 по 19 сентября включительно. От британского бизнеса не потребовалось отменить развлекательные и иные мероприятия, однако многие компании, музеи и театры приняли решение изменить график работы в связи со смертью монарха.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.