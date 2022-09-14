Британские кинотеатры будут транслировать церемонию похорон Елизаветы II

Показывать похороны королевы будут минимум в 150 кинотеатрах по всей стране, сообщила газета The Independent со ссылкой на слова главы ассоциации кинопроката Великобритании Фила Клаппа. Сеть Vue также будет вести показы траурной процессии, которая в среду днем отправится из Букингемского дворца в Виндзорский замок, где гроб с телом королевы будет выставлен для прощания с монархом на четыре с половиной дня.