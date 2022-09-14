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Британские кинотеатры будут транслировать церемонию похорон Елизаветы II

Ведомости

Жители Великобритании 19 сентября смогут увидеть церемонию похорон монарха в кинотеатрах страны, сообщил телеканал Sky News. Хотя в объявленный выходным день похорон большинство залов будут закрыты, кинотеатры Arc, Curzon и часть других будут работать, но отменят обычные сеансы. 

Сеансы будут бесплатными, но зарегистрироваться на них нужно будет заранее. Также у посетителей не будет возможности приобрести попкорн и прочую еду при входе в кинозал.

Показывать похороны королевы будут минимум в 150 кинотеатрах по всей стране, сообщила газета The Independent со ссылкой на слова главы ассоциации кинопроката Великобритании Фила Клаппа. Сеть Vue также будет вести показы траурной процессии, которая в среду днем отправится из Букингемского дворца в Виндзорский замок, где гроб с телом королевы будет выставлен для прощания с монархом на четыре с половиной дня.

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Национальный траур по Елизавете II продлится с 9 по 19 сентября включительно. От британского бизнеса не потребовалось отменить развлекательные и иные мероприятия, однако многие компании, музеи и театры приняли решение изменить график работы в связи со смертью монарха. 

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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