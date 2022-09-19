Участвующим в СВО студентам предложили давать академический отпуск

По его словам, в военной операции на Украине участвуют студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. При этом с весны текущего года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме.