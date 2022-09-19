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Общество

Участвующим в СВО студентам предложили давать академический отпуск

Ведомости

Фракция «Единая Россия» предложила включить документы, подтверждающие участие студента в спецоперации на Украине, в перечень оснований для предоставления ему академического отпуска, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, в военной операции на Украине участвуют студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. При этом с весны текущего года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме.

«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — цитирует Метелева пресс-служба ЕР.

В конце августа депутаты внесли в Госдуму законопроект «о дополнительных мерах поддержки лиц, получивших инвалидность вследствие полученных ранений во время участия в боевых действиях». Поправки в ст. 31 закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» предусматривают введение льгот для шести новых категорий граждан, в том числе для инвалидов боевых действий (к ним уже приравняли участников специальной военной операции (СВО) на Украине).

Социальное обслуживание подразумевает бесплатную помощь в стационарах и на дому, а также постоянную, периодическую или разовую помощь, в том числе в приготовлении пищи, ремонте и уборке помещений, медицинскую помощь, психологическое консультирование, поддержку при трудоустройстве, получении образования и юридических услуг и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных