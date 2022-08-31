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Общество

Получившим инвалидность в ходе спецоперации бойцам дадут дополнительные льготы

Они получат право на бесплатное соцобслуживание наравне с ветеранами Великой Отечественной войны
Анастасия Майер
К льготам ветеранов боевых действий на фоне военной спецоперации решили подойти более системно / Дмитрий Макеев / РИА Новости

Парламентарии 31 августа внесут в Госдуму законопроект «о дополнительных мерах поддержки лиц, получивших инвалидность вследствие полученных ранений во время участия в боевых действиях». Среди его авторов – сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также другие члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта.

Поправки в ст. 31 закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» предусматривают введение льгот для шести новых категорий граждан, в том числе для инвалидов боевых действий (к ним уже приравняли участников специальной военной операции (СВО) на Украине). Социальное обслуживание подразумевает бесплатную помощь в стационарах и на дому, а также постоянную, периодическую или разовую помощь, в том числе в приготовлении пищи, ремонте и уборке помещений, медицинскую помощь, психологическое консультирование, поддержку при трудоустройстве, получении образования и юридических услуг и др.

Участники СВО, «получившие инвалидность в результате освобождения Донбасса от нацизма, не могут в дальнейшем остаться без внимания государства», говорится в пояснительной записке, с текстом которой ознакомились «Ведомости»: «Важно, чтобы они знали, что защищены и имеют право в том числе на бесплатные социальные гарантии». В настоящее время участники СВО, в том числе пограничники, которые находятся в приграничных к зоне боевых действий территориях, имеют право получить статус ветеранов боевых действий, поясняет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, данной инициативой право на бесплатное соцобслуживание предлагается закрепить за инвалидами и участниками ВОВ, лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя», лицами, работавшими на объектах противовоздушной обороны и на строительстве оборонительных сооружений и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов. В большинстве регионов эти категории уже получают социальные услуги бесплатно. Но, как отмечается в заключении правительства от 12 августа, федеральное регулирование призвано недопустить социальную напряженность.

Идея законопроекта в том, что ветераны боевых действий не должны разделяться по локальным конфликтам, в которых они участвовали, говорит первый заместитель директора Московского дома Чешира Алексей Гамаев. «Льготы должны быть одинаковыми и распространяться на участников войн, независимо от их участия в конфликтах», – отмечает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных