Получившим инвалидность в ходе спецоперации бойцам дадут дополнительные льготы

Участники СВО, «получившие инвалидность в результате освобождения Донбасса от нацизма, не могут в дальнейшем остаться без внимания государства», говорится в пояснительной записке, с текстом которой ознакомились «Ведомости»: «Важно, чтобы они знали, что защищены и имеют право в том числе на бесплатные социальные гарантии». В настоящее время участники СВО, в том числе пограничники, которые находятся в приграничных к зоне боевых действий территориях, имеют право получить статус ветеранов боевых действий, поясняет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).