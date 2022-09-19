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Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру и отказался от переизбрания

Теперь на этот пост претендуют только Красников и Маркович
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН. Трансляция первого дня велась на портале «Научная Россия».

«Я благодарю поддерживающих меня членов академии наук. Я уверен, что их большинство в этом зале. События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — отметил Сергеев. Он также не призывал своих коллег, которые его поддерживают, отдавать свои голоса за определенного кандидата из оставшихся двух.

О том, что Сергеев выходит из предвыборной гонки, академик-секретарь отделения физических наук РАН Иван Александрович Щербаков оповестил членов отделения по электронной почте 18 сентября, о чем сообщила газета «Московский комсомолец». Заместитель Щербакова, руководитель секции ядерной физики, академик РАН Валерий Рубаков подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что в сообщении объяснялось, что «это вынужденная мера».

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О планах Сергеева, который занимает пост с 2017 г., снять кандидатуру ранее заявили агентству ТАСС несколько источников в окружении академика. Другой источник ТАСС отметил, что «решение о снятии своей кандидатуры принималось Сергеевым буквально в течение последних двух дней».

Помимо Сергеева на пост главы РАН баллотировались гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники 64-летний Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН 60-летний Дмитрий Маркович. Они пока не объявляли об отказе участвовать в выборах.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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