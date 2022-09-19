Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру и отказался от переизбрания

«Я благодарю поддерживающих меня членов академии наук. Я уверен, что их большинство в этом зале. События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — отметил Сергеев. Он также не призывал своих коллег, которые его поддерживают, отдавать свои голоса за определенного кандидата из оставшихся двух.