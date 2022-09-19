Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру и отказался от переизбрания

Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру и отказался от переизбранияТеперь на этот пост претендуют только Красников и Маркович
Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН. Трансляция первого дня велась на портале «Научная Россия».
«Я благодарю поддерживающих меня членов академии наук. Я уверен, что их большинство в этом зале. События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — отметил Сергеев. Он также не призывал своих коллег, которые его поддерживают, отдавать свои голоса за определенного кандидата из оставшихся двух.
О том, что Сергеев выходит из предвыборной гонки, академик-секретарь отделения физических наук РАН Иван Александрович Щербаков оповестил членов отделения по электронной почте 18 сентября, о чем сообщила газета «Московский комсомолец». Заместитель Щербакова, руководитель секции ядерной физики, академик РАН Валерий Рубаков подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что в сообщении объяснялось, что «это вынужденная мера».
О планах Сергеева, который занимает пост с 2017 г., снять кандидатуру ранее заявили агентству ТАСС несколько источников в окружении академика. Другой источник ТАСС отметил, что «решение о снятии своей кандидатуры принималось Сергеевым буквально в течение последних двух дней».
Помимо Сергеева на пост главы РАН баллотировались гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники 64-летний Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН 60-летний Дмитрий Маркович. Они пока не объявляли об отказе участвовать в выборах.