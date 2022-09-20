Росавиация продлила режим ограничения полетов до 28 сентября

11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. По мнению многих экспертов, это привело к значительному сокращению объема пассажиропотока на внутренних рейсах. В частности, российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. из-за 11 закрытых аэропортов юга России составит 19,1 млн человек, оценивал ранее Минтранс.