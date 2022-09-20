Росавиация продлила режим ограничения полетов до 28 сентября
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 28 сентября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— сказано в сообщении.
В ведомстве также рекомендовали российским авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 22 сентября.
11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. По мнению многих экспертов, это привело к значительному сокращению объема пассажиропотока на внутренних рейсах. В частности, российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. из-за 11 закрытых аэропортов юга России составит 19,1 млн человек, оценивал ранее Минтранс.
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