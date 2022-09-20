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Росавиация продлила режим ограничения полетов до 28 сентября

Ведомости

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 28 сентября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— сказано в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали российским авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 22 сентября.

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11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. По мнению многих экспертов, это привело к значительному сокращению объема пассажиропотока на внутренних рейсах. В частности, российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. из-за 11 закрытых аэропортов юга России составит 19,1 млн человек, оценивал ранее Минтранс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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