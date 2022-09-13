В августе спад авиаперевозок в России усилился до 19%

Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Об этом свидетельствуют оперативные данные статистики, которые видел источник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Первым аналогичные цифры опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».