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В августе спад авиаперевозок в России усилился до 19%

Статистику подкосили закрытые аэропорты юга страны и невозможность поехать за рубеж в отпуск
Денис Ильюшенков
У авиакомпаний в летнем расписании выпало много популярных туристических направлений / Максим Стулов / Ведомости

Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Об этом свидетельствуют оперативные данные статистики, которые видел источник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Первым аналогичные цифры опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

Лидер рынка – «Аэрофлот» смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек, следует из статистики. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных