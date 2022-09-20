Геннадий Красников избран новым президентом РАН

Избранным на должность президента РАН считается кандидат, получивший простое большинство голосов (более 50%) от общего числа членов РАН, присутствующих на общем собрании. Согласно утвержденной процедуре, если в бюллетень для тайного голосования включены два кандидата и ни один не набирает необходимого числа голосов в первом туре, будет проведен второй тур голосования.