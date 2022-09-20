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Геннадий Красников избран новым президентом РАН

Ведомости

Геннадий Красников избран новым президентом РАН по итогам второго дня общего собрания членов Академии. Трансляция объявления результатов велась на портале «Научная Россия». Он набрал 871 голос, его соперник, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, — 397.

Накануне действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания. Он отметил, что это «вынужденное решение, связанное с событиями последних дней».

Красников — советский и российский учёный в области физики полупроводниковых приборов, академик РАН, академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Академии. Основными направлениями исследований являются микро- и наноэлектроника. Он также возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».

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Избранным на должность президента РАН считается кандидат, получивший простое большинство голосов (более 50%) от общего числа членов РАН, присутствующих на общем собрании. Согласно утвержденной процедуре, если в бюллетень для тайного голосования включены два кандидата и ни один не набирает необходимого числа голосов в первом туре, будет проведен второй тур голосования.

Избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом. Одно и то же лицо не может занимать должность главы Академии наук более двух сроков подряд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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