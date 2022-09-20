Геннадий Красников избран новым президентом РАН
Геннадий Красников избран новым президентом РАН по итогам второго дня общего собрания членов Академии. Трансляция объявления результатов велась на портале «Научная Россия». Он набрал 871 голос, его соперник, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, — 397.
Накануне действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания. Он отметил, что это «вынужденное решение, связанное с событиями последних дней».
Красников — советский и российский учёный в области физики полупроводниковых приборов, академик РАН, академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Академии. Основными направлениями исследований являются микро- и наноэлектроника. Он также возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».
Избранным на должность президента РАН считается кандидат, получивший простое большинство голосов (более 50%) от общего числа членов РАН, присутствующих на общем собрании. Согласно утвержденной процедуре, если в бюллетень для тайного голосования включены два кандидата и ни один не набирает необходимого числа голосов в первом туре, будет проведен второй тур голосования.
Избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом. Одно и то же лицо не может занимать должность главы Академии наук более двух сроков подряд.
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