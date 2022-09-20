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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса в ДТП

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего сегодня в ДТП актера и режиссера Сергея Пускепалиса, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле, худруком которого он являлся.

«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце, – помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Пускепалис был талантливым актером, который всегда оставался честным перед людьми и самим собой, добавил президент.

ДТП, в котором погиб Пускепалис, произошло сегодня в Ростовском районе Ярославской области. По версии следствия, при движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м км микроавтобус Ford Transit, в котором находился худрук, столкнулся по касательной со встречным грузовиком Skania, после чего произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF. При аварии погиб также водитель микроавтобуса Александр Синицын. Водитель грузовика был госпитализирован. По информации ТАСС, микроавтобус был бронированным и перегонялся для военных Донбасса.

УМВД России по Ярославской области сообщило позднее о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 г., карьеру начинал в качестве актера в Саратовском театре юного зрителя имени Юрия Киселева, где прослужил более 10 лет. В 2001 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), в качестве режиссера, режиссера-постановщика работал в самарском театре «Понедельник», Магнитогорском драматическом театре имени Александра Пушкина, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и др. Первая его роль в кино была эпизодической в фильме Алексея Учителя «Прогулка», играл главные роли в фильмах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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