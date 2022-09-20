Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса в ДТП

ДТП, в котором погиб Пускепалис, произошло сегодня в Ростовском районе Ярославской области. По версии следствия, при движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м км микроавтобус Ford Transit, в котором находился худрук, столкнулся по касательной со встречным грузовиком Skania, после чего произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF. При аварии погиб также водитель микроавтобуса Александр Синицын. Водитель грузовика был госпитализирован. По информации ТАСС, микроавтобус был бронированным и перегонялся для военных Донбасса.