В Кутаиси освободили всех находившихся в банке заложников
МВД Грузии успешно провело операцию по освобождению заложников, которых захватил вооруженный мужчина в филиале Банка Грузии в городе Кутаиси.
«Один человек арестован, все заложники свободны, спецоперация завершена», – приводит сообщение представителя МВД телеканал Rustavi 2.
Неназванный мужчина удерживал 12 заложников девять часов. Как отмечает телеканал, он требовал $2 млн, вертолет, рацию и флаг России. Официального подтверждения этим требованиям нет. Уголовное дело было возбуждено по четырем статьям УК Грузии: «Нападение на банк», «Террористический акт», «Захват заложников в целях терроризма», а также «Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов».
Сейчас освобожденных заложников допрашивают следователи, личность нападавшего уже установлена.
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