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В Кутаиси освободили всех находившихся в банке заложников

Ведомости

МВД Грузии успешно провело операцию по освобождению заложников, которых захватил вооруженный мужчина в филиале Банка Грузии в городе Кутаиси.

«Один человек арестован, все заложники свободны, спецоперация завершена», – приводит сообщение представителя МВД телеканал Rustavi 2. 

Неназванный мужчина удерживал 12 заложников девять часов. Как отмечает телеканал, он требовал $2 млн, вертолет, рацию и флаг России. Официального подтверждения этим требованиям нет. Уголовное дело было возбуждено по четырем статьям УК Грузии: «Нападение на банк», «Террористический акт», «Захват заложников в целях терроризма», а также «Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

Сейчас освобожденных заложников допрашивают следователи, личность нападавшего уже установлена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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