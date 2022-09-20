В Кутаиси освободили всех находившихся в банке заложников

Неназванный мужчина удерживал 12 заложников девять часов. Как отмечает телеканал, он требовал $2 млн, вертолет, рацию и флаг России. Официального подтверждения этим требованиям нет. Уголовное дело было возбуждено по четырем статьям УК Грузии: «Нападение на банк», «Террористический акт», «Захват заложников в целях терроризма», а также «Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов».