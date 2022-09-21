Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки
Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении уголовной или административной ответственности за ее осквернение, следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В соответствии с действующим законодательством, за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.
Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в середине апреля секретарем генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и зампредом думского комитета по развитию гражданского общества Ольгой Занко.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что есть случаи, когда ленточку используют «неподобающим образом» и сотрудники правоохранительных органов «вынуждены реагировать на такие факты». На заседании Госдумы 19 апреля Занко привела примеры, в каком, по ее мнению, случае должна наступать ответственность: «Никто не говорит, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ею, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание».
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