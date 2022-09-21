Госдума одобрила в первом чтении штраф за осквернение георгиевской ленточки

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что есть случаи, когда ленточку используют «неподобающим образом» и сотрудники правоохранительных органов «вынуждены реагировать на такие факты». На заседании Госдумы 19 апреля Занко привела примеры, в каком, по ее мнению, случае должна наступать ответственность: «Никто не говорит, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ею, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание».