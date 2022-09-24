В МВД Северной Осетии заявили об очередях на выезде в Грузию

22 сентября оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд с Кубани. В тот же день военный комиссариат Свердловской области скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе, в нем осталось ограничение на выезд за пределы страны.