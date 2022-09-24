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В МВД Северной Осетии заявили об очередях на выезде в Грузию

Ведомости

В Северной Осетии недалеко от границы с Грузией образовалась очередь из легковых автомобилей, которые прибыли в регион и намерены выехать в соседнюю страну. На контрольно-пропускном пункте скопилось около 2300 машин, сообщает пресс-служба МВД республики.

«На сегодняшний день на территории Республики Северная Осетия – Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия – Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс, – всего порядка 2300 единиц», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас движение через таможенный пункт затруднено. В связи с этим полиция Северной Осетии призывает воздержаться от поездок в Грузию через КПП «Верхний Ларс». Руководство МВД решило увеличить наряды ДПС, которые круглосуточно обеспечивают безопасное передвижение в обоих направлениях. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными.

Отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, он призвал «набраться терпения и подождать разъяснений». 

22 сентября оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд с Кубани. В тот же день военный комиссариат Свердловской области скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе, в нем осталось ограничение на выезд за пределы страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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