В МВД Северной Осетии заявили об очередях на выезде в Грузию
В Северной Осетии недалеко от границы с Грузией образовалась очередь из легковых автомобилей, которые прибыли в регион и намерены выехать в соседнюю страну. На контрольно-пропускном пункте скопилось около 2300 машин, сообщает пресс-служба МВД республики.
«На сегодняшний день на территории Республики Северная Осетия – Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия – Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс, – всего порядка 2300 единиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение через таможенный пункт затруднено. В связи с этим полиция Северной Осетии призывает воздержаться от поездок в Грузию через КПП «Верхний Ларс». Руководство МВД решило увеличить наряды ДПС, которые круглосуточно обеспечивают безопасное передвижение в обоих направлениях.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными.
Отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, он призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».
22 сентября оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд с Кубани. В тот же день военный комиссариат Свердловской области скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе, в нем осталось ограничение на выезд за пределы страны.