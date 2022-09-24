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ИНСОМАР сообщил о желании большинства жителей Донбасса присоединиться к России

Ведомости

Социологическая служба ИНСОМАР провела опрос жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины по поводу вхождения этих территорий в состав России. По данным этих социологов, заявили о готовности принять участие в референдуме: 

  • 89% респондентов в ДНР; 

  • 91% респондентов в ЛНР; 

  • 72% респондентов в Херсонской области; 

  • 82% респондентов в Запорожской области. 

По данным ИНСОМАР, за вхождение в состав России готовы голосовать:

  • 94% – в ДНР;

  • 97% – в ЛНР;

  • 83% – в Херсонской области;

  • 84% – в Запорожской области.

Опрос проводился методом телефонного обзвона 23 сентября, в первый день проведения референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов на каждой территории. ИНСОМАР проводит опросы с начала подготовки голосования.

Судя по данным последнего опроса ИНСОМАР, выступают против присоединения к России 0% респондентов в ДНР и ЛНР, а также по 1% в Херсонской и Запорожской областях. Референдумы продолжатся до 27 числа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных