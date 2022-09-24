ИНСОМАР сообщил о желании большинства жителей Донбасса присоединиться к России
Социологическая служба ИНСОМАР провела опрос жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины по поводу вхождения этих территорий в состав России. По данным этих социологов, заявили о готовности принять участие в референдуме:
89% респондентов в ДНР;
91% респондентов в ЛНР;
72% респондентов в Херсонской области;
82% респондентов в Запорожской области.
По данным ИНСОМАР, за вхождение в состав России готовы голосовать:
94% – в ДНР;
97% – в ЛНР;
83% – в Херсонской области;
84% – в Запорожской области.
Опрос проводился методом телефонного обзвона 23 сентября, в первый день проведения референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов на каждой территории. ИНСОМАР проводит опросы с начала подготовки голосования.
Судя по данным последнего опроса ИНСОМАР, выступают против присоединения к России 0% респондентов в ДНР и ЛНР, а также по 1% в Херсонской и Запорожской областях. Референдумы продолжатся до 27 числа.