Минцифры разъяснило правила отсрочки для ИТ-специалистов

О том, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации, стало известно в пятницу, 23 сентября. Такое решение было принято Минобороны, Минцифры его поддержало. «Сейчас пишем два письма и телеграммы: один в адрес военкомата, второй на руки призывнику – важно, чтобы у вас были на руках документы, которые вы обязаны предъявить военкомам с моей подписью. Да и мы рассылаем во все военкоматы прямую телеграмму о порядке действий», – написал Шадаев в канале «Гранты и льготы для IT».