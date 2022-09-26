Минцифры разъяснило правила отсрочки для ИТ-специалистов
Минцифры направило во все военкоматы телеграммы, в которых разъяснило положение об отсрочке для определенных категорий IT-специалистов, которые сейчас получают повестки. Об этом сообщил портал RSpectr (издание АНО «Радиочастотный спектр»). Министр связи Максут Шадаев также подтвердил информацию в профильном Telegram-канале.
О том, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации, стало известно в пятницу, 23 сентября. Такое решение было принято Минобороны, Минцифры его поддержало. «Сейчас пишем два письма и телеграммы: один в адрес военкомата, второй на руки призывнику – важно, чтобы у вас были на руках документы, которые вы обязаны предъявить военкомам с моей подписью. Да и мы рассылаем во все военкоматы прямую телеграмму о порядке действий», – написал Шадаев в канале «Гранты и льготы для IT».
В телеграмме, на которую ссылается RSpectr, указано, что представители военкоматов должны знакомиться с документами IT-специалистов. «Прошу при принятии решений [о мобилизации] использовать указанные документы. Для оперативного взаимодействия прошу определить ответственного сотрудника и сообщить его контактные данные», – сообщает в телеграммах Шадаев.
Также со ссылкой на позицию Генштаба от 22 сентября в телеграмме указывается перечень документов, которые должен иметь айтишник при посещении военкомата:
1. Оригинал или заверенная копия действующего договора между сотрудником и организацией;
2. Оригинал или заверенная копию диплома о получении высшего образования, необходимого для участия в деятельности организации;
3. Заверенная копия выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT, или заверенная копия выданной организации лицензии об осуществлении деятельности в области указания услуг связи;
4. Справка с места работы, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом, подтверждающая, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в сфере IT или в обеспечении информационной инфраструктуры, или подтверждающая, что сотрудник задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных (в отношении операторов связи).