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Минцифры разъяснило правила отсрочки для ИТ-специалистов

Ведомости

Минцифры направило во все военкоматы телеграммы, в которых разъяснило положение об отсрочке для определенных категорий IT-специалистов, которые сейчас получают повестки. Об этом сообщил портал RSpectr (издание АНО «Радиочастотный спектр»). Министр связи Максут Шадаев также подтвердил информацию в профильном Telegram-канале.

О том, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации, стало известно в пятницу, 23 сентября. Такое решение было принято Минобороны, Минцифры его поддержало. «Сейчас пишем два письма и телеграммы: один в адрес военкомата, второй на руки призывнику – важно, чтобы у вас были на руках документы, которые вы обязаны предъявить военкомам с моей подписью. Да и мы рассылаем во все военкоматы прямую телеграмму о порядке действий», – написал Шадаев в канале «Гранты и льготы для IT».

В телеграмме, на которую ссылается RSpectr, указано, что представители военкоматов должны знакомиться с документами IT-специалистов. «Прошу при принятии решений [о мобилизации] использовать указанные документы. Для оперативного взаимодействия прошу определить ответственного сотрудника и сообщить его контактные данные», – сообщает в телеграммах Шадаев.

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Также со ссылкой на позицию Генштаба от 22 сентября в телеграмме указывается перечень документов, которые должен иметь айтишник при посещении военкомата: 

1. Оригинал или заверенная копия действующего договора между сотрудником и организацией;

2. Оригинал или заверенная копию диплома о получении высшего образования, необходимого для участия в деятельности организации;  

3. Заверенная копия выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT, или заверенная копия выданной организации лицензии об осуществлении деятельности в области указания услуг связи;

4. Справка с места работы, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом, подтверждающая, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в сфере IT или в обеспечении информационной инфраструктуры, или подтверждающая, что сотрудник задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных (в отношении операторов связи).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных