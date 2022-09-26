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СК подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе в иркутском военкомате

Ведомости

Следственный комитет Иркутской области подтвердил, что подозреваемый, устроивший стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск, задержан, следует из опубликованного в Telegram-канале сообщения ведомства.

«Сегодня днем в военкомате г. Усть-Илимска произошла стрельба. В результате происшествия ранен военный комиссар. По горячим следам подозреваемый в преступлении задержан сотрудниками Росгвардии», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете также уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет либо на пожизненный срок.

Ранее сегодня местные издания сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу в военкомате. Позже эту информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате произошедшего был ранен военный комиссар Александр Елисеев. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По информации местных изданий, подозреваемым в стрельбе — 25-летний Руслан Зинин, в настоящее время он нигде не работает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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