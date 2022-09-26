СК подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе в иркутском военкомате

Ранее сегодня местные издания сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу в военкомате. Позже эту информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате произошедшего был ранен военный комиссар Александр Елисеев. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.