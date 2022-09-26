СК подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе в иркутском военкомате
Следственный комитет Иркутской области подтвердил, что подозреваемый, устроивший стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск, задержан, следует из опубликованного в Telegram-канале сообщения ведомства.
«Сегодня днем в военкомате г. Усть-Илимска произошла стрельба. В результате происшествия ранен военный комиссар. По горячим следам подозреваемый в преступлении задержан сотрудниками Росгвардии», — сказано в сообщении.
В Следственном комитете также уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет либо на пожизненный срок.
Ранее сегодня местные издания сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу в военкомате. Позже эту информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате произошедшего был ранен военный комиссар Александр Елисеев. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По информации местных изданий, подозреваемым в стрельбе — 25-летний Руслан Зинин, в настоящее время он нигде не работает.
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