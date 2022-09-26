Шольц сдал положительный тест на коронавирус
Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус, сообщает немецкий телеканал N-TV.
По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта, у канцлера были легкие симптомы простуды, он немедленно изолировался.
«Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер хочет виртуально присутствовать на запланированных встречах с премьер-министрами федеральных земель», — отметил он.
В воскресенье Шольц вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива. Перед поездкой он сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Согласно источникам телеканала в правительстве, в воскресенье у него вновь был отрицательный результат.
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