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Шольц сдал положительный тест на коронавирус

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Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус, сообщает немецкий телеканал N-TV.

По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта, у канцлера были легкие симптомы простуды, он немедленно изолировался.

«Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер хочет виртуально присутствовать на запланированных встречах с премьер-министрами федеральных земель», — отметил он.

В воскресенье Шольц вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива. Перед поездкой он сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Согласно источникам телеканала в правительстве, в воскресенье у него вновь был отрицательный результат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных