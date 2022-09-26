Шольц сдал положительный тест на коронавирус

В воскресенье Шольц вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива. Перед поездкой он сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Согласно источникам телеканала в правительстве, в воскресенье у него вновь был отрицательный результат.