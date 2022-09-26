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Путин утвердил Красникова новым президентом РАН

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Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова новым главой Российской академии наук (РАН), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет», — говорится в тексте документа.

Геннадий Красников был избран новым президентом РАН путем тайного голосования академиков 20 сентября. Он набрал 871 голос, его соперник, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, — 397.

Красников — советский и российский ученый в области физики полупроводниковых приборов, академик РАН, академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий академии. Основными направлениями исследований являются микро- и наноэлектроника. Он также возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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