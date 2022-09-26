Путин утвердил Красникова новым президентом РАН

Красников — советский и российский ученый в области физики полупроводниковых приборов, академик РАН, академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий академии. Основными направлениями исследований являются микро- и наноэлектроника. Он также возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».