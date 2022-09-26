Раненного в Иркутской области военного комиссара подключили к ИВЛ

Раненный в результате стрельбы в военкомате в Иркутской области военный комиссар находится на искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, об этом сообщил и. о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Видео его заявления опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.