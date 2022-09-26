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Раненного в Иркутской области военного комиссара подключили к ИВЛ

Ведомости

Раненный в результате стрельбы в военкомате в Иркутской области военный комиссар находится на искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, об этом сообщил и. о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Видео его заявления опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но после операции его показатели постепенно улучшаются», — написал он. 

Сегодня утром стрельба произошла в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области, в результате которой был ранен военный комиссар Елисеев. Позже некоторые местные издания сообщили о его смерти в результате произошедшего. Эта информация была опровергнута.  

Следственный комитет Иркутской области позже сообщил, что подозреваемый, устроивший стрельбу, задержан. Им оказался 25-летний мужчина. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет либо на пожизненный срок.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных