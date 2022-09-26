Раненного в Иркутской области военного комиссара подключили к ИВЛ
Раненный в результате стрельбы в военкомате в Иркутской области военный комиссар находится на искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, об этом сообщил и. о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Видео его заявления опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но после операции его показатели постепенно улучшаются», — написал он.
Сегодня утром стрельба произошла в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области, в результате которой был ранен военный комиссар Елисеев. Позже некоторые местные издания сообщили о его смерти в результате произошедшего. Эта информация была опровергнута.
Следственный комитет Иркутской области позже сообщил, что подозреваемый, устроивший стрельбу, задержан. Им оказался 25-летний мужчина.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет либо на пожизненный срок.
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