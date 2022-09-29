«Коммерсантъ»: банки начали формировать списки сотрудников для брони
Центробанк приступил к формированию списка сотрудников банков, которые имеют право на отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что регулятор должен был получить эти списки накануне, 28 сентября.
По информации газеты, соответствующий запрос от Банка России получили все системно значимые банки — около 100 кредитных организаций. Один из источников уточнил, что в пятерке крупнейших банков под частичную мобилизацию попадают не менее 1000 сотрудников. По оценке ЦБ, в список для брони можно было включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации, сообщил другой источник.
Всего было заявлено два основных условия для включения сотрудника в список: он должен обладать дипломом о высшем образовании и выполнять критически значимую работу.
Кроме того, к формированию аналогичных списков приступили и страховые организации. Накануне президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой об оказании содействия по включению сотрудников страховых компаний и профессиональных объединений страховщиков в перечень должностей и профессий, подлежащих временному освобождению от мобилизации.
В конце прошлой недели, 23 сентября, Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры.
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