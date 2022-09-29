«Коммерсантъ»: банки начали формировать списки сотрудников для брони

По информации газеты, соответствующий запрос от Банка России получили все системно значимые банки — около 100 кредитных организаций. Один из источников уточнил, что в пятерке крупнейших банков под частичную мобилизацию попадают не менее 1000 сотрудников. По оценке ЦБ, в список для брони можно было включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации, сообщил другой источник.