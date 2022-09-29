В МФЦ опровергли сообщения о выдаче повесток

Ранее о том, что столичные МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, сообщил Forbes. В этом, как утверждается, убедился корреспондент издания. При этом уважительные причины для отсрочки от частичной мобилизации якобы не важны.