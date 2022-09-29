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Общество

В МФЦ опровергли сообщения о выдаче повесток

Ведомости

Сотрудники офисов «Мои документы» в Москве не выдают посетителям повестки в военкомат, сообщили в пресс-службе МФЦ.

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы», пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной», – сообщили там.

Ранее о том, что столичные МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, сообщил Forbes. В этом, как утверждается, убедился корреспондент издания. При этом уважительные причины для отсрочки от частичной мобилизации якобы не важны.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан, в них также были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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