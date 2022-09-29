В МФЦ опровергли сообщения о выдаче повесток
Сотрудники офисов «Мои документы» в Москве не выдают посетителям повестки в военкомат, сообщили в пресс-службе МФЦ.
«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы», пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной», – сообщили там.
Ранее о том, что столичные МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, сообщил Forbes. В этом, как утверждается, убедился корреспондент издания. При этом уважительные причины для отсрочки от частичной мобилизации якобы не важны.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан, в них также были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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