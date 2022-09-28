Собянин сообщил о создании групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
Военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России», — написал Собянин.
Он уточнил, что военкоматы уже разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. В военкоматах также были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
Накануне военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации. Губернатор Сергей Носов уточнил, что командование направило на замену уволенному военкому офицера, который смог восстановить работу дезорганизованного военкомата, «поставив все на свои места».
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также направил обращение в Минобороны с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни объявленной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана».
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса