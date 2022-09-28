Собянин сообщил о создании групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также направил обращение в Минобороны с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни объявленной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана».