В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») и члены думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры внесли в ГД законопроект о введении туристического сбора субъектами России, следует из базы данных рассматриваемых инициатив.
Документ закрепляет понятие туристического сбора вместо курортного. Депутаты предлагают дать возможность регионам самостоятельно вводить его на территории субъекта. Отмечается, что его размер не должен превышать установленную федеральным законом планку. Средства от туристического сбора потратят на развитие туристической инфраструктуры в регионах.
«Это дополнительные средства, которые будут поступать непосредственно в региональные бюджеты, что, безусловно, огромный плюс», — прокомментировал инициативу в разговоре с ТАСС депутат Шолбан Кара-оол.
Данный законопроект должен стать заменой закону о курортном сборе в Крыму, на Алтае, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, действие которого завершится 31 декабря 2022 г.
Ранее о планах ввести туристический сбор писал «Коммерсантъ». Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак тогда пояснял, что инициатива позволит каждому региону ввести платеж для туристов в размере 100 руб. в сутки, который будет взиматься начиная со второго дня проживания.
С 2018 г. в России идет эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы. Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта. По данным комитета Госдумы по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес властям Алтайского края 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб.
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