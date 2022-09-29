В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе

С 2018 г. в России идет эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы. Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта. По данным комитета Госдумы по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес властям Алтайского края 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб.