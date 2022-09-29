Национальный архив Шотландии показал свидетельство о смерти Елизаветы II

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.