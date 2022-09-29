Национальный архив Шотландии показал свидетельство о смерти Елизаветы II
Официальная причина смерти королевы Великобритании Елизаветы II — старость, следует из свидетельства, опубликованного Национальным архивом Шотландии.
«Генеральный секретарь Шотландии Пол Лоу подтвердил, что смерть Ее Величества королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
19 сентября гроб бывшей королевы поместили в усыпальницу в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Днем ранее завершилась публичная церемония прощания с королевой, которая проходила с 14 сентября в Вестминстерском дворце. Национальный траур по Елизавете II длился с 9 по 19 сентября включительно.
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