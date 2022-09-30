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Общество

ФОМ: почти 40% россиян отметили рост цен на мясо и птицу в последний месяц

Ведомости

38% россиян отметили повышение цен на мясо и птицу за последний месяц, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен 23-25 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

При этом каждый третий зафиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (32%), сахар, молоко и молочную продукцию (по 31%), хлеб и хлебобулочные изделия (29%). Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 15% опрошенных. Каждый четвертый указал на подорожание яиц и круп (24% и 25% соответственно), каждый пятый (21%) — на плодоовощную продукцию. 

Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (36%), одежда и обувь (28%), строительные материалы (25%). Рост цен на топливо зафиксировано 21% граждан России. Последний показатель демонстрирует стабильную динамику: с середины июня от 17 до 23% россиян каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных