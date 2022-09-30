ФОМ: почти 40% россиян отметили рост цен на мясо и птицу в последний месяц
38% россиян отметили повышение цен на мясо и птицу за последний месяц, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен 23-25 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
При этом каждый третий зафиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (32%), сахар, молоко и молочную продукцию (по 31%), хлеб и хлебобулочные изделия (29%). Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 15% опрошенных. Каждый четвертый указал на подорожание яиц и круп (24% и 25% соответственно), каждый пятый (21%) — на плодоовощную продукцию.
Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (36%), одежда и обувь (28%), строительные материалы (25%). Рост цен на топливо зафиксировано 21% граждан России. Последний показатель демонстрирует стабильную динамику: с середины июня от 17 до 23% россиян каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.
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