ФОМ: почти 40% россиян отметили рост цен на мясо и птицу в последний месяц

При этом каждый третий зафиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (32%), сахар, молоко и молочную продукцию (по 31%), хлеб и хлебобулочные изделия (29%). Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 15% опрошенных. Каждый четвертый указал на подорожание яиц и круп (24% и 25% соответственно), каждый пятый (21%) — на плодоовощную продукцию.