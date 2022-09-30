Суд зарегестрировал первый в Петербурге иск к военкомату из-за мобилизации

Истец утверждает, что, прибыв по повестке 22 сентября в военкомат, он был призван на военную службу по мобилизации, при этом медицинское освидетельствование и выяснение наличия оснований для отсрочки не проводились. Мужчина также подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, поскольку военная служба противоречит его убеждениям совести.