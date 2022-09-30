Суд зарегестрировал первый в Петербурге иск к военкомату из-за мобилизации
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первое административное исковое заявление, поданное к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Истец утверждает, что, прибыв по повестке 22 сентября в военкомат, он был призван на военную службу по мобилизации, при этом медицинское освидетельствование и выяснение наличия оснований для отсрочки не проводились. Мужчина также подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, поскольку военная служба противоречит его убеждениям совести.
«Административный истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, обязать вынести решение об освобождении от призыва», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к производству заявление пока не принято.
Ранее портал «Объясняем.РФ» сообщил, что альтернативная гражданская служба (АГС) при мобилизации не предусмотрена.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.