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Общество

Суд зарегестрировал первый в Петербурге иск к военкомату из-за мобилизации

Ведомости

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первое административное исковое заявление, поданное к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Истец утверждает, что, прибыв по повестке 22 сентября в военкомат, он был призван на военную службу по мобилизации, при этом медицинское освидетельствование и выяснение наличия оснований для отсрочки не проводились. Мужчина также подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, поскольку военная служба противоречит его убеждениям совести.

«Административный истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, обязать вынести решение об освобождении от призыва», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к производству заявление пока не принято.

Ранее портал «Объясняем.РФ» сообщил, что альтернативная гражданская служба (АГС) при мобилизации не предусмотрена.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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