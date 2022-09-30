В Москве создадут центр поддержки для родственников мобилизованных
В Москве будет создан центр поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
«Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту. С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости «Моя карьера», — сказано в сообщении.
Собянин уточнил, что центр поддержки будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.
Помимо этого Собянин подчеркнул, что с завтрашнего дня сотрудники центра сами начнут выходить на связь с родственниками мобилизованных, не дожидаясь их запроса.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
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