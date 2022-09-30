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«Объясняем.рф»: частичная мобилизация завершается только по решению президента

Ведомости

Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России, говорится в разъяснениях портала «Объясняем.рф».

«Мобилизация завершается только по решению президента РФ», — говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о ее завершении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения частичной мобилизации, заявил, что в указе главы государства об этом не говорится.

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Всего планируется призвать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных