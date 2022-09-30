«Объясняем.рф»: частичная мобилизация завершается только по решению президента
Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России, говорится в разъяснениях портала «Объясняем.рф».
«Мобилизация завершается только по решению президента РФ», — говорится в ответе на вопрос, могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о ее завершении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения частичной мобилизации, заявил, что в указе главы государства об этом не говорится.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Всего планируется призвать 300 000 человек.
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