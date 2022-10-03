Роскомнадзор проведет проверку после утечки данных клиентов DNS

Telegram-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что в открытый доступ выложили частичный дамп DNS, который содержит более 16,5 млн записей с данными покупателей. В частности, слиты были имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Отмечается, что базу данных выгрузили не ранее 19 сентября. Telegram-канал добавляет, что в свободном доступе с 2008 г. находится другой SQL-дамп российской сети.