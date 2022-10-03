Роскомнадзор проведет проверку после утечки данных клиентов DNS
«По факту утечки будет проведена проверка в соответствии с законодательством. При проверке будет учтена информация уведомления об инциденте, предоставленного в Роскомнадзор 2 октября», - говорится в сообщении.
Накануне DNS подтвердил информацию об утечке. В компании заявили, что группировка хакеров совершила атаку с серверов, расположенных за пределами России. При этом в пресс-службе отметили, что «уже нашли пробелы» в защите информационной инфраструктуры, ведутся работы по усилению информационной безопасности в компании.
Telegram-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что в открытый доступ выложили частичный дамп DNS, который содержит более 16,5 млн записей с данными покупателей. В частности, слиты были имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Отмечается, что базу данных выгрузили не ранее 19 сентября. Telegram-канал добавляет, что в свободном доступе с 2008 г. находится другой SQL-дамп российской сети.
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