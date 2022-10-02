DNS сообщила об утечке данных клиентов и сотрудников
«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится в заявлении.
В DNS считают, что группировка хакеров совершила атаку с серверов, расположенных за пределами России. В компании заявили, что «уже нашли пробелы» в защите информационной инфраструктуры, ведутся работы по усилению информационной безопасности в компании.
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ выложили частичный дамп DNS, который содержит более 16,5 млн записей с данными покупателей. В частности, слиты были имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Отмечается, что базу данных выгрузили не ранее 19 сентября. Telegram-канал добавляет, что в свободном доступе с 2008 г. находится другой SQL-дамп российской сети.
В конце августа в сеть утекли данные пользователей онлайн-кинотеатра Start. Сенатор Андрей Клишас на фоне инцидента призвал вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей.