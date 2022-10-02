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Бизнес

DNS сообщила об утечке данных клиентов и сотрудников

Ведомости

Российская сеть электроники DNS подтвердила информацию об утечке данных клиентов и сотрудников компании. Проводится расследование атаки, сообщается на сайте ритейлера.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится в заявлении.

В DNS считают, что группировка хакеров совершила атаку с серверов, расположенных за пределами России. В компании заявили, что «уже нашли пробелы» в защите информационной инфраструктуры, ведутся работы по усилению информационной безопасности в компании.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ выложили частичный дамп DNS, который содержит более 16,5 млн записей с данными покупателей. В частности, слиты были имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Отмечается, что базу данных выгрузили не ранее 19 сентября. Telegram-канал добавляет, что в свободном доступе с 2008 г. находится другой SQL-дамп российской сети.

В конце августа в сеть утекли данные пользователей онлайн-кинотеатра Start. Сенатор Андрей Клишас на фоне инцидента призвал вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных