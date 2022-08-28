Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

Видеосервис утверждает, что информация в базе не является полностью актуальной, в ней представлены данные только за 2021 год. В Start также заявили, что база «не представляет собой большого интереса для злоумышленников», поскольку в ней нет паролей в открытом виде, истории просмотров и данных банковских карт. Самым существенным из слитой информации онлайн-кинотеатр называет «email или телефон, с которого пользователь мог подключаться». В компании сообщили, что пароль после утечки менять не обязательно, но в целом делать это стоит регулярно.