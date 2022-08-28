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Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

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Российский онлайн-кинотеатр Start подтвердил информацию об утечке данных пользователей видеосервиса. Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ был выложен дамп базы данных около 44 млн зарегистрированных пользователей.

«Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт», — говорится в сообщении официального Telegram-канала Start.

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Видеосервис утверждает, что информация в базе не является полностью актуальной, в ней представлены данные только за 2021 год. В Start также заявили, что база «не представляет собой большого интереса для злоумышленников», поскольку в ней нет паролей в открытом виде, истории просмотров и данных банковских карт. Самым существенным из слитой информации онлайн-кинотеатр называет «email или телефон, с которого пользователь мог подключаться». В компании сообщили, что пароль после утечки менять не обязательно, но в целом делать это стоит регулярно.

Сегодня канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе оказались данные пользователей сервиса, в том числе имена, адреса электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса и другие данные.

Сенатор Андрей Клишас на фоне инцидента призвал вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей.

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных