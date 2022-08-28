Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей
Российский онлайн-кинотеатр Start подтвердил информацию об утечке данных пользователей видеосервиса. Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ был выложен дамп базы данных около 44 млн зарегистрированных пользователей.
«Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт», — говорится в сообщении официального Telegram-канала Start.
Видеосервис утверждает, что информация в базе не является полностью актуальной, в ней представлены данные только за 2021 год. В Start также заявили, что база «не представляет собой большого интереса для злоумышленников», поскольку в ней нет паролей в открытом виде, истории просмотров и данных банковских карт. Самым существенным из слитой информации онлайн-кинотеатр называет «email или телефон, с которого пользователь мог подключаться». В компании сообщили, что пароль после утечки менять не обязательно, но в целом делать это стоит регулярно.
Сегодня канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе оказались данные пользователей сервиса, в том числе имена, адреса электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса и другие данные.
Сенатор Андрей Клишас на фоне инцидента призвал вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей.
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.