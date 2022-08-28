Клишас призвал вводить оборотные штрафы за утечку данных

В июле Минцифры заявило, что хочет сделать штрафы за утечку персональных данных соразмерными объемам и критичности попавшей в сеть информации. Согласно новой версии законопроекта, штрафы будут применяться в два этапа. Если компания впервые допустила утечку данных, то штраф будет фиксированным, а его размер будет зависеть от объема попавшей в сеть информации. В случае повторной утечки компания должна будет выплатить оборотный штраф, для которого будет установлен фиксированный процент.