Клишас призвал вводить оборотные штрафы за утечку данных
В России нужно вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сенатор заявил об этом на фоне утечки данных 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра «Старт». Об инциденте сегодня сообщил Telegram-канал «Утечки информации».
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Согласно ему, вводится оборотный штраф в 1%. Он также может быть увеличен до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.
Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.
В июле Минцифры заявило, что хочет сделать штрафы за утечку персональных данных соразмерными объемам и критичности попавшей в сеть информации. Согласно новой версии законопроекта, штрафы будут применяться в два этапа. Если компания впервые допустила утечку данных, то штраф будет фиксированным, а его размер будет зависеть от объема попавшей в сеть информации. В случае повторной утечки компания должна будет выплатить оборотный штраф, для которого будет установлен фиксированный процент.