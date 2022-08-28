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Общество

Клишас призвал вводить оборотные штрафы за утечку данных

Ведомости

В России нужно вводить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечки данных пользователей, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор заявил об этом на фоне утечки данных 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра «Старт». Об инциденте сегодня сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

«Нужны оборотные штрафы», — написал Клишас в своем Telegram-канале. Он пояснил «РИА Новости», что такая мера могла бы применяться «к любым фирмам, кто собирает персональные данные граждан».

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Согласно ему, вводится оборотный штраф в 1%. Он также может быть увеличен до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

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Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.

В июле Минцифры заявило, что хочет сделать штрафы за утечку персональных данных соразмерными объемам и критичности попавшей в сеть информации. Согласно новой версии законопроекта, штрафы будут применяться в два этапа. Если компания впервые допустила утечку данных, то штраф будет фиксированным, а его размер будет зависеть от объема попавшей в сеть информации. В случае повторной утечки компания должна будет выплатить оборотный штраф, для которого будет установлен фиксированный процент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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