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Общество

В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя

Ведомости

В Республике Алтай ни один человек не был призван в рамках частичной мобилизации, написал сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал сенатор.

Полетаев уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.

«У нас действительно не призвали ни одного человека, — заявил «Ведомостям» сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев. — Все нужные повестки вручены, требования выполнены, призвать людей из республики могут в рамках второй волны мобилизации». По его словам, сроки этой волны пока не известны — их определяет Минобороны.

Ранее стало известно, что частичная мобилизация уже закончилась в Туве, Пермском и Алтайском краях, а также Курской области. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что все идет четко по плану: первый этап мобилизации завершен, по первому и второму этапам мероприятия суммарно выполнены на 85%.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Подчеркивалось, что военнослужащие пройдут подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных