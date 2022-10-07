В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя

«У нас действительно не призвали ни одного человека, — заявил «Ведомостям» сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев. — Все нужные повестки вручены, требования выполнены, призвать людей из республики могут в рамках второй волны мобилизации». По его словам, сроки этой волны пока не известны — их определяет Минобороны.