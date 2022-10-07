В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя
В Республике Алтай ни один человек не был призван в рамках частичной мобилизации, написал сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале.
«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал сенатор.
Полетаев уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.
«У нас действительно не призвали ни одного человека, — заявил «Ведомостям» сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев. — Все нужные повестки вручены, требования выполнены, призвать людей из республики могут в рамках второй волны мобилизации». По его словам, сроки этой волны пока не известны — их определяет Минобороны.
Ранее стало известно, что частичная мобилизация уже закончилась в Туве, Пермском и Алтайском краях, а также Курской области. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что все идет четко по плану: первый этап мобилизации завершен, по первому и второму этапам мероприятия суммарно выполнены на 85%.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Подчеркивалось, что военнослужащие пройдут подготовку перед отправкой в зону боевых действий.
Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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