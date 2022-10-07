Рост цен на продукты за последний месяц заметил каждый второй россиянин
За последний месяц 46% россиян отметили, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 30 сентября по 2 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
При этом доля россиян, которые имеют соответствующее мнение, последовательно снижается с 20 марта, когда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги. В прошлом месяце так считал каждый второй респондент. Каждый четвертый (23%) отметил сохранение темпов прироста цен, 12% опрошенных сказали, что цены за последний месяц не изменились.
Почти треть россиян (32%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем раньше. Месяцем ранее, в сентябре, доля респондентов с таким мнением составляла 24%.
При этом за последний месяц треть россиян (33%) отметили повышение цен на мясо и птицу, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (25%), растительное масло и хлебобулочные изделия (по 23%). На рост цен на молоко и сахар обратили внимание 29% и 28% респондентов соответственно. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 9% опрошенных. Каждый пятый указал на подорожание яиц и круп (19% и 20% соответственно), 15% — на плодоовощную продукцию.
Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (30%), а также одежда и обувь (24%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (17%). Последний показатель демонстрирует стабильную динамику: с середины июня от 17% до 23% опрошенных каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.
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