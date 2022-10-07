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Общество

Рост цен на продукты за последний месяц заметил каждый второй россиянин

Ведомости

За последний месяц 46% россиян отметили, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 30 сентября по 2 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

При этом доля россиян, которые имеют соответствующее мнение, последовательно снижается с 20 марта, когда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги. В прошлом месяце так считал каждый второй респондент. Каждый четвертый (23%) отметил сохранение темпов прироста цен, 12% опрошенных сказали, что цены за последний месяц не изменились.

Почти треть россиян (32%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем раньше. Месяцем ранее, в сентябре, доля респондентов с таким мнением составляла 24%.

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При этом за последний месяц треть россиян (33%) отметили повышение цен на мясо и птицу, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (25%), растительное масло и хлебобулочные изделия (по 23%). На рост цен на молоко и сахар обратили внимание 29% и 28% респондентов соответственно. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 9% опрошенных. Каждый пятый указал на подорожание яиц и круп (19% и 20% соответственно), 15% — на плодоовощную продукцию.

Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (30%), а также одежда и обувь (24%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (17%). Последний показатель демонстрирует стабильную динамику: с середины июня от 17% до 23% опрошенных каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных