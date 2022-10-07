Рост цен на продукты за последний месяц заметил каждый второй россиянин

При этом за последний месяц треть россиян (33%) отметили повышение цен на мясо и птицу, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (25%), растительное масло и хлебобулочные изделия (по 23%). На рост цен на молоко и сахар обратили внимание 29% и 28% респондентов соответственно. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 9% опрошенных. Каждый пятый указал на подорожание яиц и круп (19% и 20% соответственно), 15% — на плодоовощную продукцию.