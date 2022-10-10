Нобелевская премия по экономике присуждена «за исследования банков и финансовых кризисов»

Даймонд и Дибвиг в своей теории продемонстрировали роль банков в отношении между вкладчиками и заемщиками. Они говорили, что банки позволяют вкладчикам получить доступ к своим деньгам в любое время, в то же время заемщикам организации могут предлагать долгосрочные кредиты.