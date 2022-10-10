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Нобелевская премия по экономике присуждена «за исследования банков и финансовых кризисов»

Ведомости

Премия по экономике памяти Нобеля присуждена американцам: экс-главе ФРС США Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу «за исследования банков и финансовых кризисов», сообщается на сайте премии.

В комитете пояснили, что открытия экономистов улучшили преодоление финансовых кризисов и понимание роли банков в экономике. Отмечается, что именно Бернанке, Даймонд и Дибвиг в начале 1980-х гг. заложили основы современных исследований о том, как сделать банки менее уязвимыми и избежать банковских крахов во время кризисов.

Бен Бернанке руководил ФРС США с 2006 по 2014 гг. Он является автором исследования Великой депрессии 1930-х гг. В комитете рассказали, что в этой работе экономист проанализировал решающий фактор кризиса и указал, в какой момент ситуация становится затяжной.

На время работы Бернанке в ФРС пришелся мировой кризис с 2008 по 2014 гг. В 2009 г. журнал Time назвал его человеком года за его вклад в разрешение финансового кризиса. Отмечалось, что Бернанке смог наладить работу ведомства, а также смог успокоить рынки, проанализировав финансовые потрясения.

Даймонд и Дибвиг в своей теории продемонстрировали роль банков в отношении между вкладчиками и заемщиками. Они говорили, что банки позволяют вкладчикам получить доступ к своим деньгам в любое время, в то же время заемщикам организации могут предлагать долгосрочные кредиты.

На прошлой неделе Нобелевскую премию по литературе вручили французской писательнице Анни Эрно. «За мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти», — говорилось в сообщении комитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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