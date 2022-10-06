Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, следует из сообщения на сайте премии.
«Нобелевская премия по литературе 2022 г. присуждается французской писательнице Анни Эрно за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти», — говорится в сообщении комитета.
Организаторы отметили, что Эрно пишет «бескомпромиссно и просто». На счету писательницы более 30 произведений, некоторые из них переведены на русский язык. Одним из ее самых известных романов считается «Во власти» (L'occupation) 2002 г. По словам Эрно, язык письма она использует как «нож», чтобы вскрыть проблемы социального неравенства, указать на правду и стереотипы.
Эрно родилась в 1940 г., ее детство прошло в небольшом городе Ивто на севере Франции. Первый роман «Пустые шкафы» (Les Armoires vides) писательницы был опубликован в 1974 г. В Нобелевском комитете отметили, что путь Эрно к авторству был долгим и трудным. В 1984 г. она также получила французскую литературную премию Ренодо, в 2008 г. стала лауреатом премий Маргерит Дюрас и Франсуа Мориака.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 г. В 2021 г. ее присудили танзанийскому писателю, проживающему в Великобритании, Абдулразаку Гурна «за бескомпромиссную и сострадательную оценку последствий колониализма и судеб беженцев в пропасти между культурами и континентами». Самыми известными его книгами являются романы «Рай», «Дезертирство» и «У моря».
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