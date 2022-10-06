Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно

Эрно родилась в 1940 г., ее детство прошло в небольшом городе Ивто на севере Франции. Первый роман «Пустые шкафы» (Les Armoires vides) писательницы был опубликован в 1974 г. В Нобелевском комитете отметили, что путь Эрно к авторству был долгим и трудным. В 1984 г. она также получила французскую литературную премию Ренодо, в 2008 г. стала лауреатом премий Маргерит Дюрас и Франсуа Мориака.